2025年11月27日に発売された成田名璃子さんの最新作『推しとともに去りぬ』。周囲に言えない「推し活」をしている人々を描いた本作は、共感必至の短編が五作品収録されています！今回は書評家のあわいゆきさんに、本作の見どころを紹介していただきました。成田名璃子（なりた・なりこ）青森県出身。2011年に『月だけが、私のしていることを見おろしていた。』で第18回電撃小説大賞《メディアワークス文庫賞》を受賞し、翌年デビ