学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「カスハラ」はなんの略語？「カスハラ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、11文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「カスタマーハラスメント」を略した言葉でした！カスハラとは、顧客や取引先などからの