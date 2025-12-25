24日夕方、福岡市東区でアパートの1室を焼く火事がありました。この部屋にいた男性が病院に運ばれ、まもなく死亡が確認されました。24日午後5時前、福岡市東区香椎駅東のアパートで「白煙が出ている」と近くに住む男性から消防に通報がありました。火はアパート1階の1室を焼いて、約30分後に消し止められました。この火事で、焼けた部屋にいた男性が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認さ