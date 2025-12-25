「地震や豪雨などのさまざまな自然災害が発生するなかで、災害時の看護や被災者への支援に力を注ぐことも、ますます大切になってきているものと思います」【写真を見る】〈ハプニングが話題に〉「鴨場接待」でカモが動かなくなり心配そうな表情を見せた愛子さま2025年12月14日、千葉大学看護学部創立50周年の式典に出席された愛子さまは、あいさつでこう述べられた。12月8日深夜には青森県八戸市で震度6強を観測する地震が発生し