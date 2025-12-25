歌手の倖田來未がクリエイターの表彰式にゲストとして招かれたことを報告し、その際の姿にファンも注目している。２５日までに自身のインスタグラムを更新した倖田は「ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥＡＩＩＳｔａｒｓ２０２５」と書き始め、今年ＴｉｋＴｏＬＩＶＥで活躍したクリエイターを表彰するイベントに参加、ゲストとしてパフォーマンスしたことを伝えた。アップした写真では大胆にヘソ出しした黒い衣装で熱唱する姿を