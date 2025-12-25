取引先からの度重なる注文変更を断ると「社長と一緒に土下座しろ！」と激怒され、翌日呼び出された30歳営業マンと上司。応接室で待っていたのは、さらなる罵倒だった--近年問題視されるカスハラ（カスタマーハラスメント）の実態を、事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。取引先からの理不尽な要求、上司に相談すると…「また注文数の変更？今週もう3度目だぞ」12月上旬の木曜日。パソコンの時計が18時になったの