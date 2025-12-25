IOC、国際オリンピック委員会といえばトーマス・バッハ会長を思い浮かべる人が多いだろう。2013年9月から2025年6月までIOC会長をつとめたバッハ氏は、6月23日に後任のカースティ・コベントリー氏にバトンを渡した。そして彼女は、女性として、アフリカ人として初めて最年少の41歳でIOCの会長に就任したのだ。ではコベントリー氏はどのような人物なのだろうか。就任から2週間たったときに世界のメディアが参加したカンファレンスにF