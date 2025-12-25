日本の地理に詳しい人でも、シルエットを見ただけでパッとどの都道府県かわかる人は少ないはず。あなたは、このシルエットがどの都道府県のものかわかりますか？Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、南は瀬戸内海に面し、北西部には中国山地が広がっている、本州にある県です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/miyajima-hiroshima-japan-f