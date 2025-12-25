座席が回転する昔なつかしいハイエースが話題になっている。【動画】豪華装備の90年代のハイエース今回SNSで話題になったのは1990年代のハイエースの紹介動画。ベロア素材のシートや、フカフカのマット、各座席に配置された灰皿など、令和では珍しい豪華な装備がぎっしり詰まっている。投稿には「親父の車だ」「子どもの頃これであちこち出かけた」など感慨深いリプライが集まり、大きな反響を呼んだ。投稿主であるヒロ（@bmshero