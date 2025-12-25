名古屋市の60代の男性医師が、警察官を名乗る男に8700万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察によりますと、今年9月、医師の男性の自宅に「フィッシング詐欺にあったクレジットカードの情報からあなたの名前が流出している」などと、警察官を名乗る男から電話がありました。その後、別の男から「容疑を晴らすためにあなたの預金の紙幣調査を行う必要がある」などと指示があり、男性は76回にわたり現金8700万円