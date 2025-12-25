友人の命を救った27歳の男性です。勇気ある行動が称えられ警察に表彰されました。 【画像を見る】増水した川に転落し水没した新車事故直後の現場 11月、香川県観音寺市で交通事故に遭い、はずみで乗っていた車ごと川に転落。水中に沈んだ車内から、溺れる友人を助け出しましたのは、高松市に住む会社員・宮本裕貴さん（27）です。香川県警などから感謝状が贈られました。 （※RSK山陽放送が、今年2025年1月～12月10日ま