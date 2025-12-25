兵庫県の斎藤元彦知事周辺の混乱は今年も終わらず、12月23日に行なわれた年内最後の知事定例記者会見でも記者との間でバトルが起きた。パワハラなどを告発した元県幹部の調査を命じた斎藤知事は公益通報者保護法違反（通報者への報復行為）だと県の第三者委員会から認定されたものの、これを否認している。後に自死したこの元幹部の個人情報を側近に指示して漏えいさせた疑惑もあり、兵庫県警の捜査は最終段階に入った。混沌とした