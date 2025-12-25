●昼頃まで降ったり止んだりの空模様●雨のあとは北風が強まり、一気に真冬のような寒さに●あす26日(金)の朝にかけて雪が舞うところも。山間部では路面凍結に注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜も断続的に雨雲が流れ込みました。この時間もまだ県内の広い範囲で、ぐずついた空模様となっています。 きのう24日(水)から県内に接近してきた低気圧や前線は、きょう25日(木)の夜にかけて東へと遠ざかる見込みで、日本の周辺は次第