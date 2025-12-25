国内ツアー通算94勝の“ジャンボ”こと尾崎将司氏が23日、S状結腸がんのため78歳で死去した。プロ転向後、尾崎氏に指導を受けマスターズ出場、米ツアー優勝のきっかけをつかんだ小平智は訃報を聞き「すごくショックを受けました」と悼んだ。【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏と松山英樹の競演「僕は困ったときにはジャンボさんのところに通わせていただいていました。アプローチの打ち方を教わった2017年は賞金ランキング2位に入れま