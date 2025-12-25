ツアー通算21勝を誇る池田勇太が、23日にS状結腸がんのため78歳で死去した尾崎将司氏への追悼コメントを、日本ゴルフツアー機構（JGTO）を通じて発表した。ジャンボへの憧れから、かつてそのスタイルをマネてダボダボの3タックのズボンを履くなどしていたのは有名な話。強く影響を受けた人物とあって、「突然の訃報に接し、深い悲しみにくれております」と哀悼の気持ちは強い。【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏と松山英樹の競演「ジ