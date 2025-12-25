岐阜県大垣市の市民病院の女性看護師が業務中に私用のタブレット端末で、手術室内の患者の臓器を撮影し、ＳＮＳ上に投稿していたことが２４日わかった。同病院は医療従事者として倫理上不適切な行為だとして、看護師を口頭注意した。同病院によると、看護師は９月、許可なくタブレット端末を手術室に持ち込み、患者の臓器を撮影。１０月に自分のＳＮＳに画像１枚を投稿した。特定の人しか閲覧できず、投稿内容は２４時間で消え