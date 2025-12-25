グラビアアイドルの高橋凛さん（35）が2025年12月21日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ドレスのサンタ風のコーデで筋トレをするギャップ十分な動画を公開し、注目を集めている。「クリスマスイベント前のアップも忘れません」高橋さんは、「クリスマスイベント前のアップも忘れません」と報告し、ミニ丈ドレスのサンタ風のコーデで、筋トレする様子を投稿。「ペットボトルでは追い込みきれませんでした」とのことで、「まだま