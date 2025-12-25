西野カナが、ワンマンライブ「西野カナ ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"」を2025年12月17日（水）、18日（木）の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催。クリスマスソングのカバーや新曲「君のせい」も披露され、クリスマスムードたっぷりに観客を楽しませた。このレポートでは、全国47都道府県と海外の映画館（台湾、香港）でのライブビューイングも実施されたDAY2の模様をお届け