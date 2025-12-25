HYDEが、「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の追加公演として、オーストリア・ウィーンにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演の開催を発表した。ロックな歌と激しいライヴパフォーマンスで魅了する”動”のHYDEから一転、ファーストアルバム『ROENTGEN』の系譜を受け継ぐ”静”の世界観を表現した、2026年春発売予定のオリジナル・アルバム『JEKYLL』を引っ提げて開催される本オ