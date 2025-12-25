東京を拠点に活動する音楽家Deu（Vo, G, B, Other）が、Takeuchi（Dr）、Ito（Vo, G）と共に結成したバンドPEOPLE 1が、有明アリーナ単独公演「PEOPLE 1の世界」を収めたLIVE Blu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』より新たにライブ映像を公開。Deuが”歌唱をしない”演出で届けられた「怪獣」から「113号室」「idiot」までを繋いだ、この公演内でも象徴的に届けられた3曲となっている。2024年2月から約5カ月の活動休止を経て、約1年半