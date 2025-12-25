福岡県糸島市の神社で、伝統の相撲大会が開かれました。参加したのは、ちょっと変わった姿の力士たちです。会場は熱気と笑いに包まれました。 ■行司「はっけよい！」■子どもたち「のこった！」七福神の頭巾をかぶった力士たち。頭巾を取ると、全員女性です。福岡県糸島市の松末五郎稲荷神社で7日に開かれた、伝統の「目隠し女相撲」です。 ■行司「まだ捜して！左！左！左！のこった！のこった！」ひざをついて、後ろ向き