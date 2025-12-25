尾花沢市で昨夜、住宅が焼ける火事があり焼け跡から1人の遺体が発見されました。現在、この家に住む72歳の男性と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元などについて調べを進めています。きのう午後11時50分過ぎ、尾花沢市細野の渡部和雄さん（72）の自宅から火が出ていると渡部さんの妻が近隣住民を通じて119番通報しました。火は通報からおよそ2時間半後に消し止められ、焼け跡から1人の遺体が発見されました。渡部さんとは現在、