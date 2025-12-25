ニュース解説の第一人者として知られる池上彰さん。記者や報道キャスターを経てNHK『週刊こどもニュース』でお父さん役を務め、誰もが「なるほど！」と膝を打つわかりやすい解説で人気を集めた。【写真を見る】池上彰さんが“挫折”後――「わかりやすい説明」のために実践していることところが50代半ば、「君は解説委員にはなれないよ」「専門分野がないだろう」と告げられる。毎年、異動希望を出していた池上さんにとって