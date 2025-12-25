アメリカ国防総省は中国の軍事動向に関する年次報告書を公表しました。中国について、台湾侵攻を可能とする態勢を「2027年末までに整えられるとの見通しを持っている」と指摘しています。アメリカ国防総省は23日付の報告書の中で、中国が台湾侵攻を可能とする軍事力の整備を「着実に進展させ続けている」とした上で、「2027年末までに台湾をめぐる戦争に勝利できるとの見通しを持っている」と分析しました。中国は台湾侵攻に向けた