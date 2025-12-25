日本中を恐怖に陥れた地下鉄サリン事件から今年で30年。猛毒の神経ガス「サリン」を使うなど数々の凶悪な事件を起こしたオウム真理教の後継団体「アレフ」の現在の様子が、12月28日放送のTBS「報道の日」の取材でわかりました。【写真を見る】地下鉄サリン事件から30年…後継団体「アレフ」主導するのは麻原彰晃･元死刑囚の「次男」か教団と戦った住民語る後悔【報道の日2025】施設に飾られている「松本元死刑囚」の写真2025年11