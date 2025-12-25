岐阜県の大垣市民病院の看護師が、無断で撮影した患者の臓器の写真をSNSに投稿していたことがわかりました。大垣市民病院によりますと、今年10月、病院に勤務する女性看護師が、人の臓器の写真をインスタグラムで投稿しているという外部からの情報提供がありました。病院の聞き取り調査に対し、看護師は今年9月ごろ、無断で手術室に私用のタブレットを持ち込み、患者の臓器を撮影したことを認めたということです。写真に個