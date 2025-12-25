＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「就活の専門家に聞く！ライバルに差を付ける業界・企業研究」を転載したものです。就活に欠かせない業界・企業研究だが、「どこから手を付けていいか分からない」という人は多い。SNSや就活の仲間内で「常識」とされている情報が、実態と異なるケースもあるだろう。だからこそ、現場で企業の採用や学生の就活を見続けてきた識者の意見を参考にすることは重