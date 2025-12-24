コーヒーが肝臓に与える影響について、これまでさまざまな噂や説が飛び交ってきました。「コーヒーは肝臓に悪いのでは？」と思っている方もいるかもしれません。しかし、最新の研究では、コーヒーが肝臓に良い影響を与えることが明らかになっています。本記事では、佐藤将人先生に、コーヒーが肝臓に与える具体的なメリットや、肝臓の病気を持つ人にも良い理由について話を聞きま