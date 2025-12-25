事務課の課長は、「結婚適齢期は25歳、24歳が一番需要があり、以降26歳は売れ残り…」と女性の年齢をクリスマスケーキにたとえた「クリスマスケーキ理論」を語る。「早く彼氏を作らないと売れ残る」と言って、当時22歳の尾持さんに30歳年上の独身上司をおすすめしてきた、尾持トモ(＠o0omotitomo0o)さんの『人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】クリスマスケ