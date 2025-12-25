タレントの手島優が23日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子らと『女芸人No.1決定戦 THE W』の優勝お祝い会を開いたことを報告した。【映像】西野カナ、金髪×ミニスカの最新ショットに反響この日、手島は「ゆーびーむと相席スタートのケイちゃんとニッチェ江上ちゃんTHE W 優勝おめでとう会をしました」と報告し、集合ショットを公開した。続けて「江上ちゃんとはロケ一緒に行ったりとお付き合いも長