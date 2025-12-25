日本テレビは23日、史上4人目の日米通算200勝を達成した巨人・田中将大投手のドキュメンタリー番組の放送を発表しました。12月29日(月)、朝6時〜7時00分に地上波日本テレビ（関東地区ほか）で放送。1月10日(土)、夜10時〜11時にはBS日テレで再放送します。2024年オフに巨人へ移籍した田中投手。日米通算200勝の偉業達成へ“残り3勝”に迫った今シーズンは、長い2軍期間を経験するなど数々の苦悩がありました。「幼なじみ」坂本勇人