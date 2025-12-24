Photo: Shutterstock.com 今年、企業が削減した雇用は約110万人。コロナ禍以来、最大規模のレイオフです。ニュースを眺めていると、「技術革新の波」「AIによる仕事の代替」といった言葉が並び、まるでAIが人間の仕事を根こそぎ奪っているかのように見えます。でも、データを冷静に見てみると、そのストーリーは少し怪しいみたい。人事コンサル企業チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマ