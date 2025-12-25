アップルは次期「iPhone Air（iPhone Air 2）」において、価格の変更や製品のアップグレードを予定しているようです。 The Informationによれば、まず、アップルは次期iPhone Airで値下げを予定しているそう。薄さを優先したiPhone Airには、リアカメラが1つ、スピーカーが1つ、バッテリー駆動時間が短いといった弱点があります。それにもかかわらず金額が高く、現行モデルは999ドルから販売（国内価格は15万9800円から）。