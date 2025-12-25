兵庫県北部・但馬地域には、「鉱石の道」と呼ばれる産業遺産群があります。生野鉱山・神子畑鉱山（朝来市）、明延鉱山・中瀬鉱山（養父市）の4つの鉱山を結ぶエリアを指す名称で、日本の近代化の歩みをいまに伝える場所です。いずれも明治維新後に日本初の官営鉱山として運営が進められ、西洋の鉱山技術を導入する拠点となりました。フランス人技師を招いて採鉱・製錬設備の近代化が進んだことで、全国の鉱山発展のモデルとな