社民党の福島瑞穂党首（70）が24日、国会内での定例会見で、10月17日に101歳で死去した村山富市元首相をしのんだ。 【写真】独特のまゆ毛が印象に残る村山富市元首相 20日に大分市内で開かれたお別れの会に出席した福島氏は、自らが呼びかけ人のひとりになり、2026年3月9日に都内で村山氏の「しのぶ会」を行うことを発表した。 社会党委員長、社民党党首を務めた村山氏について、福島氏は「村山富市さんは最後まで社民党