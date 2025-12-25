（C）あんどうまみ/シーモアコミックス （C） TOKYO MX 高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂がＷ主演を務める新木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』が、2026年2月5日（よる9時25分〜）よりTOKYO MXで放送することが決定した。原作は国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことに