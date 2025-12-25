売れっ子小説家の小林二胡を演じる柳俊太郎（C）日本テレビ 柳俊太郎が新たに、日本テレビ１月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時）に出演する。文菜（杉咲花）の元彼で、売れっ子小説家の小林二胡（こばやしにこ）を演じる。現在、NHK「火星の女王」」、ABEMA にて配信中のドラマ「スキャンダルイブ」にも出演中。2025年は映画５作品、ドラマ４作品と数多くの作品に出演。来年は、3月1