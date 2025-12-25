26日(金)は日本付近は強い冬型の気圧配置となり、強烈な寒気が流れ込むでしょう。冬の嵐となりそうです。北日本から西日本の日本海側を中心に暴風・暴風雪・大雪による交通障害に警戒が必要です。26日(金)は強い冬型の気圧配置強烈な寒気が流入三陸沖の低気圧が26日(金)にかけて、発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進むでしょう。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には今季最強レベルの寒気が流れ込む見込みです