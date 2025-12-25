¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û¡Ú¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Û¡Ê69¡Ë²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤Î·ö²Þ¡¢»þÂå¤È¤Î·ö²Þ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹ºî²È¡¦ÁýÅÄ½ÓÌé»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡£³Æ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸³¶¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é°ìÂåµ­¤òËÂ¤°¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î²ÃÇ¼ÅµÌÀ»á¤Ç¤¹¡£¡þ¡þ¡þÁýÅÄ¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ëº®ÌÂ¤È¤¤¤¦¤«ÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×²ÃÇ¼¡ÖÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÂæÏÑ¤Ç¡¢