石川直宏氏はFC東京で才能が開花した現役時代、FC東京で長年に渡り活躍した元日本代表MF石川直宏氏。横浜F・マリノスからFC東京に移籍し、才能が開花。選手としての階段を上っていく。2004年のアテネ五輪を経て、海外への思いが膨らんでいった中、海外移籍のチャンスが巡ってきた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎／全7回の4回目）◇◇◇2002年4月27日、FC東京に期限付き移籍を果たした