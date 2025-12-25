福士蒼汰が主演する2026年1月13日スタートのドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、新キャストとして東雲うみ、草川拓弥、篠田諒の出演が発表された。【写真】『東京P.D.』、ヒーロー誕生を予感させるカッコいいポスターが完成本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当