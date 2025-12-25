日本を代表する俳優として知られた仲代達矢さんは、１１月８日に亡くなって、２６日で四十九日を迎える。俳優の卵を育てる仲代さんによる無名塾（東京・世田谷区）の塾生たちは、師が旅立った後も変わらず修業に励んでいる。そんな中、教え子で“年齢確認”のショートフィルムで５３歳にしてブレイクした赤間麻里子（５５）が、師との忘れられない思い出を語る。（内野小百美）赤間は、大雪になると必ず思い出すことがある。