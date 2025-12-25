日本テレビはドキュメンタリー特別番組「田中将大３／２００の真実」を２９日の午前６時から放送する。９月３０日・中日戦（東京ドーム）で今季史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手の偉業までの歩み、裏側に密着。ナレーションは声優の早見沙織が務める。田中将は同１９７勝で今季巨人に加入。「幼なじみ」の坂本とともに１９８勝目をつかみ、久保巡回投手コーチや桑田前２軍監督に支えられ１９９勝目を