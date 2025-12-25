韓国の俳優ペ・ヨンジュン（５３）、女優のチェ・ジウ（５０）の共演で大ヒットした韓国ドラマ「冬のソナタ」を再編集した「映画冬のソナタ日本特別版」が来年３月６日に公開されることが２４日、分かった。形を変えて現在も続く韓流ブームの火付け役となり、日本中に涙と感動の嵐を呼んだ傑作が、珠玉のエピソードを凝縮してスクリーンで“復活”する。日本では２００３年にＮＨＫのＢＳ２（当時）で初放送された「冬ソナ