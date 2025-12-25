元ＨＫＴ４８で、現在は実業家や「モテクリエイター」として活動する「ゆうこす」こと菅本裕子が、産後ダイエットに励んでいる最新ショットを公開した。３月１４日に第１子男児の出産を発表したゆうこす。２５日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「産後ダイエット途中経過発表」のビフォーアフターを披露した。３月と１１月の写真を比較し、８０キロから５９キロに減量。「見返すと別人でびっくりする！！」と自分