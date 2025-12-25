俳優・門脇麦が主演、ACEesの作間龍斗が共演するWOWOWの連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（来年2月20日から放送・配信、全10話）のレギュラーキャストとして、小林虎之介、恒松祐里、眞野陸の出演が決定した。さらに場面写真も初解禁となった。【場面写真】笑顔でご飯を…！学ラン姿の作間龍斗磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。料理人・