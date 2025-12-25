男子ゴルフの日本ツアーで通算最多94勝を挙げるなど、実力と人気で黄金時代を築いた尾崎将司（おざき・まさし）さんが、23日午後3時21分にS状結腸がんのため死去した。78歳だった。12度の賞金王にも輝き、生涯獲得は26億円超。野球から転向して健夫（71）直道（69）とプロゴルファー「尾崎3兄弟」の長男として活躍し、昭和、平成を象徴するスターだった。葬儀・告別式は故人の遺志で家族葬として執り行い、後日お別れの会を行う予