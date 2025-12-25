YouTuberカジサックことキングコングの梶原雄太が12月22日、YouTubeチャンネルを更新し、新居の中にあるこだわりの詰まったガレージを紹介した。 （関連：【画像あり】カジサック、息子とともにこだわりが詰まったガレージを紹介） メインチャンネルで新居のルームツアー動画を公開しているカジサック。今回のガレージ紹介動画は「梶原雄太の部屋」でのお披露目となった。18歳の長男から5歳の