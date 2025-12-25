2025年12月10日、株式会社SOXAI（ソクサイ）が、睡眠管理用スマートリング『SOXAI RING』の新モデル『SOXAI RING 2』（税込3万9980円）を発売することを発表した。 （関連：【写真あり】日常に溶け込むデザインが魅力的な『SOXAI RING 2』） ソクサイが開発・販売する「SOXAI RING（ソクサイリング）」シリーズは、唯一の国産スマートリングとして注目を集めている。本記事では筆者が実際に新モデルを使用