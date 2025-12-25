楽しみは一瞬で、苦しみは長い。だから人生の満足は“山の数”ではなく“谷の浅さ”で決まる。快楽を求めず、苦痛を減らして生きるにはどうすればよいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。快楽に振り回されない賢者は苦痛なきを求め快